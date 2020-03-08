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الجندي الأماراتية تحتفي بعودة القوات من اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجندي الأماراتية تحتفي بعودة القوات من اليمن

الأحد 8 مارس 2020


احتفت مجلة الجندي الإماراتية، في عددها لشهر مارس، الصادر يوم السبت، بعودة القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي في اليمن.

 

وتحت عنوان "الصقور المخلصون"، استعرضت الدور الإماراتي في اليمن، بين الثوابت التي تأسس عليها الدور الإماراتي، والإنجازات التي تحققت على الصعيدين العسكري والإغاثي.

 

ورصدت المجلة دور القوات الإماراتية في اليمن، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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كما تناولت الأحداث العسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالمجال العسكري، إضافة إلى جديد السلاح والنظريات العسكرية الحديثة على الساحة الدولية.

 

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