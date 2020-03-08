عاجل.. قوات التحالف تقصف تمركزات الحوثي بـ"صعدة والجوف"

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عاجل.. قوات التحالف تقصف تمركزات الحوثي بـصعدة والجوف السبت 7 مارس 2020 قامت قوات التحالف العربي اليوم السبت بقصف تمركزات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي صعدة والجوف، ذلك بواسطة المقاتلات الجوية للتحالف.

وجاءت الضربات الجوية مديرية الظاهر في محافظة صعدة، ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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