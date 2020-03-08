باراغواي تسجل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

السبت 7 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في باراغواي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن البلاد سجلت أول حالة مؤكدة لديها بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.



ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحالة في التغريدة التي قالت إن مسؤولين من الوزارة سيعقدون مؤتمرا صحفيا عن الأمر في وقت لاحق اليوم.

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و651 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألف و404 شخصا بعد شفائهم".

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".