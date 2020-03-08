شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مُفجع في الكويت.. خادمتان تتسببان في وفاة 8 أشقاء حرقاً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن الحادث المأساوي الذي هز الشارع الكويتي، أمس السبت، بعد اندلاع حريق ضخم في منزل بمدينة صباح الأحمد السكنية، راح ضحيته 8 أطفال صغار، وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان مفتعلًا.
وقالت المصادر: إن الحادث أسفر عن مقتل 8 أطفال، هم «تركي سلطان العتيبي» 14 سنة، «منيرة» 12 سنة، «نهار» 10 سنوات، «عبدالرحمن» 9 سنوات، «جوري» 7 سنوات، «هاجر» 3 سنوات، «بندري» سنتان فقط، «مسلط» 8 شهور، ونجا من الحريق خمسة آخرون من العائلة في الحادث الأليم.
واشتبهت قوات الأمن الكويتية في خادمتي المنزل بعد تبين افتعال الحريق خلال المعاينة الأولى، واكتشاف هروب الخادمتين.
واستطاعت السلطات الإمساك بإحداهما والتي تبين أنها من جنسية إثيوبية، وبدأت الشرطة في التحقيق معها وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وتداولت أنباء بأن الخادمة الإثيوبية التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل المحترق قد أدلت باعترافاتها أن الخادمة الغانية الأخرى والمختفية حتى الآن هي من قامت بحرق كنبة الصالة مما تسبب بوفاة الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مُفجع في الكويت.. خادمتان تتسببان في وفاة 8 أشقاء حرقاً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.