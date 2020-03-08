قروض لاصحاب المحال والمهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".
ودعا المصرف "المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
واكد المصرف ان "مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهرًا".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.
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