التربية تطلق منصة نيوتن للتعليم الالكتروني

ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة التربية، اطلاق منصة (ﻧﻴﻮﺗﻦ) اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ الطلبة والتلاميذ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻻﻛﻤﺎل المنهاج اﻟﺪراﺳﻲ المقرر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019-2020.

وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "وزارﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﻄﻞ اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ وادت اﻟﻰ ﺗﺎﺧﺮ اﻛﻤﺎل المنهاج المقرر للفصلين اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد ﻣﻨﺼﺔ (ﻧﻴﻮﺗﻦ) اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة".

واﺿﺎف ان "المنصة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻟﺠﻤﻴﻊ المراحل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ وﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ اﻛﻔﺄ اﻻﺳﺎﺗﺬة ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ".

وتابع ان "المنصة ستدعم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ دروس ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﻟﻌﻤﻮم المراحل اﻟﺪراﺳﻴﺔ"، معتبرا "المشروع ﺧﻄﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ الرصين واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ لمواجهة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺮ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".

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واكد اﻟﺴﻌﺪون ان "اطلاق المشروع ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬا لمقررات ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ المركزية ﻓﻲ اﻟﻮزارة"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ "ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ المراحل اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﻃﻼق المنصة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".

واوضح انها "اول ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻋﺪت ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اوﺿﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺎ ﻣﺮوا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺮوف ادت اﻟﻰ ﺗﺎﺧﺮ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ارادة اﻟﻮزارة، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ"، لافتا الى ان "وزارة التربية ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ والمعالجات ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اي ﻃﺎرئ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس (ﻛﻮروﻧﺎ) اﻟﺬي ادى اﻧﺘﺸﺎره ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ ﺗﺎﺧﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره بين اوﺳﺎﻃﻬﻢ".

واﺷﺎر المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ان وزارﺗﻪ، "وﺟﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ الملاكات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المتاحة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻮاﻗﻊ المدارس اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ دروس ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ المواد واﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ المراحل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ".