الداخلية: مستمرون باصدار وثائق السفر

ﻛﺸﻔﺖ وزارة الداخلية، عن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺻﺪار اﻟﺠﻮازات للمواطنين ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻹﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺠﻮازات اﻟﻌﻤﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎرﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، إن "المديرية ﻗﺮرت اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺻﺪار اﻟﺠﻮازات للمواطنين ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﻼن اﻟﻮزارة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺻﺪارﻫﺎ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻋﺪاد المراجعين ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺠﻮاز ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ". واﺿﺎف ان "المديرية وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ المواطنين والعاملين ﻓﻲ دواﺋﺮﻫﺎ، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل رش المعقمات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﻞ اروﻗﺔ المديرية، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب اﻟﻰ اﺧﺮ".



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