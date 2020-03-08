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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأحد

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأحد

الخليج 365 ـ متابعات

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس، اليوم الأحد، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، مع احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وتابع المركز أن الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:48، الثاني عند الساعة 50:01، الجزر الأول عند الساعة 19:01، والثاني عند الساعة 06:30.

 

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:11، ولثاني عند 21:30، الجزر الاول عند الساعة 14:48، الثاني عند الساعة 03:29.

 

درجات الحرارة:

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

أبو ظبي 32 18 75 15

 

دبي 31 20 65 15

 

الشارقة 31 15 70 15

 

عجمان 29 19 75 20

 

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أم القيوين 30 14 70 25

 

رأس الخيمة 28 15 75 25

 

الفجيرة 26 18 65 30

 

العين 32 16 55 15

 

ليوا 32 15 85 15

 

الرويس 30 16 90 20

 

السلع 30 17 85 25

 

دلما 28 18 85 25

 

طنب الكبرى 27 18 80 35

 

 

 

طنب الصغرى 27 18 80 35

 

أبو موسى 27 18 80 35

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