شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للبيئة وحماية الأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الأحد، 08/آذار/2020.



وقالت إنه وبمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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