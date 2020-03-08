السيسي للبرهان: موقف مصر داعم لأمن واستقرار السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن موقف مصر الاستراتيجي داعم لأمن واستقرار السودان، فضلاً عن الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل.



وأوضح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، أن حديث الرئيس السيسي ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء السبت، من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

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وصرح متحدث الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وجميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، أكد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك الجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وقال راضي إن السيسي والبرهان اتفقا على استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن جميع الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.