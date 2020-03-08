النشاط الاقتصادي في أبوظبي يواصل نموه المتصاعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفع إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال عام 2019 نحو 18 ألفا و628 رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9% مقابل 11 ألفا 366 رخصة تم إصدارها خلال 2018.



أظهر تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80 ألفا و477 رخصة بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى أبوظبي.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.

ونوه البلوشي بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019 والتي أظهرت تقدما ملحوظا مقارنة بعام 2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي إلى 172 ألفا و577 رخصة.

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وقال: "يرجع النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، وتسهيل المعاملات الاقتصادية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة".

واستحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17,642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخصة.

وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخص مقارنة بـ224 رخصة عام 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9%، كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144 رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019.

وقال حمد عبدالله الماس، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي التي تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال، انطلاقا من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي".

وأشار إلى النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة العام الماضي وشملت "الرخصة الفورية" التي وصل إجمالي عددها مع نهاية عام 2019 إلى نحو 2005 رخص، ورخصة "تاجر أبوظبي" بنحو 5310 رخص.

وأكد أهمية هذه النتائج المشجعة في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصاديا والأكثر أمنا واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.