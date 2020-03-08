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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يفرض حجرا صحيا على عدة أقاليم شمالي إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت إيطاليا، الأحد، إغلاق أكثر من 10 أقاليم، بينها لومبارديا شمالي البلاد، في إطار الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي "الإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا".
ويضم إقليم لومبارديا مدينة ميلانو التي تمثل مركزا ماليا، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر، بينها البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.
وقال رئيس الوزراء إن القرار الجديد، الذي يمس ملايين الأشخاص، سيكون ساريا "خلال الساعات المقبلة" وسيكون نافذا على الفور.
ولفت كونتي إلى أنه "لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الأشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة. وستكون الحركة محدودة".
وستفرض السلطات قيودا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها حتى انتهاء مدة الحجر في 3 أبريل/نيسان المقبل، وفق مشروع قرار للحكومة أوردته وسائل إعلام إيطالية عدة، بينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "إل كورييري ديلا سيرا" و"لا ريبوبليكا".
وسجلت إيطاليا 36 وفاة جديدة في 24 ساعة، ما رفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 233، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883، حسب حصيلة رسمية نشرت السبت.
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