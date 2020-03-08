شكرا لقرائتكم سامح شكري بجولة عربية حاملاً رسائل من السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ"، أن الوزير شكري سيقوم خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستقبل معالي الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فخامة الرئيس برهم صالح".

وأضاف الحكيم، أنه سيجري مع ضيفه "مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة".