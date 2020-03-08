في اليوم العالمي للمرأة.. مستشفيات الشرطة تكشف مجانًا على السيدات

تحتفل وزارة الداخلية بالمرأة، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة "8 مارس"، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتخصيص ثلاثة أيام لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة، وذلك تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع.

وتولى وزارة الداخلية اهتماما خاصاً بملف "الأمن الإنسانى" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.