القربان وكورونا

ليست المسألة كما يحلو للبعض تصويرها، على انها نزال بين ​المسيح​ ومرض ​الكورونا​. فوفق الايمان المسيحي، تصبح القربانة جسد المسيح وتحمل بالتالي كل خصائص هذا الجسد الالهي، ومن الطبيعي الا يطاله دنس او مرض او غيره...

المشكلة هي ان بعض المؤمنين يشكون في امكان اصابة الكاهن(وهو انسان) بهذا المرض، وبالتالي يمكن ان ينقله الى المؤمنين عبر وضع جسد المسيح في فمهم مباشرة. وكي يطمئنوا تم اللجوء الى تدبير كنسي قديم يقضي بالمناولة باليد.

ليس التشكيك بجسد المسيح، ولا خوف عليه وهو الكامل، من ان يصبح ملوثا...

فليبق الايمان ثابتا، لان المسيح لا يتغيّر ومحبتنا له يجب ان تبقى حية رغم كل عوامل الموت المحدقة بنا، ولتكن ​المرأة​ النازفة خير مثال نقتدي به.