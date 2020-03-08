الطبش: ما دامت عضوية سوريا معلقة بجامعة الدول العربية فإن نظامها فاقد للشرعية

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في حديث صحفي، إنه "ما دامت عضوية ​سوريا​ معلقة في ​جامعة الدول العربية​، فإن نظامها فاقد للشرعية ولا يجوز نسج أي علاقات معه"، مؤكدة أن "المستقبل" إلى "جانب ​الشعب السوري​، لا النظام هناك، وليس مستغرباً على هذه ​الحكومة​ أن تتجه إلى التطبيع مع النظام في دمشق، طالما رئيسها استقبل ​السفير السوري​، وهي تتخذ هذا المنحى منذ تأليفها"، مشيرة الى ان "الاستمرار في هذا التوجه يقفل باب الأمل أمام النهوض ب​لبنان​، لأنه يفاقم عزلتنا العربية والدولية".

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