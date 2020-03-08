اشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ في تصريح لها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بمناسبة يوم المراه العالمي، الى انه "في هذا اليوم تبقى الدعوة لتمكين ​المرأة​ كشريك متساو في الانسانية وفي الحقوق وفي المسؤولية". ورأت انه "لا تكتمل دورة التنمية بدون مساهمتها الفعالة و النشطة في كافة ​الميادين​، ولا تصل المجتمعات الى السعادة بدون حضورها المتميز بعيدا عن الانزواء والتسليع على حد سواء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناية عزالدين: لتمكين المرأة كشريك متساو في الانسانية وفي الحقوق وفي المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.