ابو الحسن: تحية للمرأة في يومها العالمي مع تجديد إلتزامنا بقضاياها ومطالبها المحقة

وجه عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، تحية للمرأة في يومها العالمي مع تجديد إلتزامنا بقضاياها ومطالبها المحقة، كما وجه تحية الى المعلمات والمعلمين في عيدهم وهم الذين يزرعون بذور العلم والتربية والأخلاق في مواجهة الجهل والتفلّت والتعصب، معكم نمضي في ​مسيرة​ بناء الفرد والمجتمع وإنقاذ الوطن رغم الصعوبات والتحديات، وتابع قائلا "شكراً لكم".

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