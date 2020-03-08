الطيران المدني العماني: تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر لمنع تفشي كورونا

أعلنت الهيئة العامة العمانية للطيران المدني، عن "تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" الخطير في البلاد"، مشيرة الى انه "يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من ​فيروس كورونا​ وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوماً".

هذا وعقد ​وزير الصحة​ العماني أحمد بن محمد السعيدي، "اجتماعاً طارئاً لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية لمرض فيروس كورونا".