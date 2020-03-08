السلطات الصحية بكوريا الجنوبية: تسجيل 93 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الصحية في ​كوريا الجنوبية​ عن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7134، بعد تسجيل 93 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 50 حالة حتى الآن".

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