بيسكوف: تحضيرات الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على الفاشية مستمرة

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ​دميتري بيسكوف​، أن "التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية مستمرة كما هو مخطط". هذا وقررت السلطات الروسية في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى ​سان بطرسبرغ​ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

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