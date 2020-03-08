زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر ماديرا البرتغالية"، مشيراً الى ان "الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات".
هذا وضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 شباط الماضي.
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