زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن "​زلزال​ا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر ماديرا البرتغالية"، مشيراً الى ان "الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات".

هذا وضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي ​إندونيسيا​ قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 شباط الماضي.