الإدارة العامة للإطفاء الكويتي: وفاة 8 أطفال أشقاء نتيجة حريق اندلع في أحد المنازل

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية عن "وفاة 8 أطفال أشقاء نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية"، مشيرة الى ان "الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقاً في الحادث المأساوي، والحريق شب في الطابق الأول".
ولفتت الادارة الى أنه "كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها".
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