بثينة شعبان: مرتاحون لـ"اتفاق موسكو" الذي خُطّ بانتصارات الجيش السوري

عبرت المستشارة السياسية والإعلامية في ​رئاسة الجمهورية​ السورية ​بثينة شعبان​ عن ارتياح ​القيادة​ السورية لنتائج الاتفاق الذي جرى توقيعه في ​موسكو​ واصفة إياه بالمكسب الكبير.

وأشارت شعبان في حديث الى "الوطن" السورية، إلى ارتياح الرئيس ​بشار الأسد​ الكبير لما جرى في موسكو، وهذا عبر عنه خلال الاتصال الذي أجراه معه الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، الذي هاتف الرئيس الأسد ليهنئه ويشكره على الانتصارات التي حققها ​الجيش السوري​، مشددة على متانة العلاقة السورية الروسية، واصفة ​روسيا​ بالحليف الصادق، وبأن العلاقة بين دمشق وموسكو هي علاقة صداقة وشراكة وندية، وهناك مصداقية وثقة بين الرئيسين الأسد وبوتين، وهذه العلاقة تثمر كل ما هو إيجابي بالنسبة لسورية، والحليف الروسي يفعل كل ما يستطيع وهو ضامن للانتصار السوري.

وعن مضمون الاتفاق قالت شعبان: "إن اتفاق وقف ​إطلاق النار​ الذي جاء برعاية من الحليف الروسي، تم على خطوط التماس التي وصل إليها الجيش السوري، ما يعني أن المناطق والمساحات الكبيرة التي تحررت بقيت بيد الجيش، وهذا لمصلحة سورية طبعاً لأن رئيس النظام التركي ​رجب طيب أردوغان​ كان يريد إعادة الجيش إلى منطقة ​معرة النعمان​".

وأضافت شعبان: "الاتفاق ينص على الاستمرار في ​مكافحة الإرهاب​، ويؤكد مجدداً على وحدة وسيادة ​الأراضي السورية​، وهذه من الثوابت السورية".

وعن مضمون الاتفاق تحدثت المستشارة السياسية بأنه في حال طُبق سيتم تحرير ​أريحا​ و​جسر الشغور​، وسيفتح طريق حلب ​اللاذقية​ ما سينشط ​الحركة التجارية​ والاقتصادية، وهذا من شأنه بطبيعة الحال، أن يجنب الكثير من المعارك على الجيش العربي السوري، ويصب في مصلحة كل السوريين، لكون القيادة السورية ومنذ اليوم الأول للحرب كانت حريصة على كل قطرة دماء سورية.

ولفتت شعبان إلى أهمية الإنجاز الميداني الذي حققه الجيش السوري، حيث واصل التقدم على الرغم من أنه كان يواجه ​الجيش التركي​ الذي يعتبر ثاني جيش في ​الناتو​، كما أن نقاط المراقبة التركية أصبحت شبه أسيرة بيد الجيش، وفي حال نفذ الاتفاق وحررت كل هذه المناطق لن تكون هناك جدوى لوجودها، وهذا كله جرى بفضل تضحيات وبسالة رجال الجيش العربي السوري، الذين لولاهم لما ذهب أردوغان إلى موسكو، فجيشنا بتضحياته وبسالته حقق ما يشبه المعجزة.

