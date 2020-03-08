رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم قروض بلا فوائد للشركات المتضررة من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، أن "​الحكومة​ ستطرح برنامجاً خاصاً لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات ​فيروس كورونا​ المستجد، وان هذه الخطوة ستكون جزءاً من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم الثلاثاء وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق ​المدارس​".

ولفت آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس انه "ستكون أولويتنا حاليا فيما يتعلق بمساعدة ​الاقتصاد​ حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات، وسنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية"، متعهداً بـ"التركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة".