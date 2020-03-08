شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الجمالية تطلب تطوير عشوائيات الدويقة وتؤكد: الدولة حققت طفرة فى الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة دائرة الجمالية ومنشية ناصر، بطلب إحاطة موجه لوزير الإسكان، بشأن تطوير منطقة الدويقة، خاصة وأنه صادر بها تخطيط من المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وقالت النائبة منى جاب الله، في طلب الإحاطة، إن الوزير وعد بالتطوير، مشيرة إلي أن موازنة صندوق تطوير العشوائيات 10 مليارات جنيه، ولابد أن يتم تخصيص مبلغ لتطوير العشوائيات في منطقة الدويقة، حتي يتم توفير حياة كريمة للأهالي ومسكن لائق.

وأكدت "جاب الله"، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات وطفرة كبيرة في ملف تطوير العشوائيات، وهناك اهتمام رئاسي بتطوير مناطق العشوائيات، مطالبة وزير الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الدويقة.

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وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تحدث عن جهود الدولة في تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية تمثل 3 تعريفات للمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، موضحا أن المناطق غير الآمنة لها 4 درجات منها الداهمة التي تمثل خطر على الحياة وسكن غير ملائم وخطر على الصحة وحيازة غير مستقرة، بينما المناطق غير المخططة بها أفرع كثيرة منها المناطق التي تفتقد للشبكات حيث بها شبكات لا تكفى للمناطق السكنية الموجودة سواء صرف صحى أو مياه أو طرق.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأسواق العشوائية عدة أصناف منها على النطاق الزمنى أي أسواق يومية أو أسواق عشوائية أو من حيث الاستخدام سواء حرفى أو مهنى أو طلب تجارى، موضحا أن المناطق غير الآمنة حوالي 357 منطقة منهم 241 ألف وحدة تنتهي نهاية 2020، بينما المناطق غير المخططة 221 مدينة تبلغ حوالي 417 ألف فدان على مستوى الجمهورية.