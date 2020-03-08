تقرير: ماليزيا تحظر رسو السفن السياحية في موانئها

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ): حظرت السلطات الماليزية اليوم الأحد دخول جميع السفن السياحية إلى البلاد وسط تفشي عالمي لفيروس كورونا. وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن الحظر يدخل فورا حيز التنفيذ. وأعلنت ماليزيا اصابة 10 حالات اضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم السبت، ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 93 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

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