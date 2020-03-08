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إنهيار معدّل النمو في تركيا بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنهيار معدل النمو في تركيا بسبب كورونا

الأحد 8 مارس 2020

إنهيار معدّل النمو في تركيا بسبب كورونا

متابعات_الخليج 365

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، بخفض معدلات النمو في تركيا لعام 2020، حسبما ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية.

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وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة النمو في تركيا في العام الجاري من 3% إلى 2.5%، وذلك بعد أنباء عن انتشار لفيروس كورونا في تركيا.

 

وفي نهاية 2019، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إبقاءها على التصنيف الائتماني لتركيا، كما هو دون أي تحديث لوضعه الحالي عند «b1»، أو تغيير نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي.

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