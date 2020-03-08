شكرا لقرائتكم كورونا يتسلل للجيش الأميركي.. وإعلان أول إصابة بواشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث"، الأحد، بظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن بحسب ما أعلن عمدة المدينة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، السبت، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأميركية بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج، فيما تعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أميركي.

والعسكريان الآخران موجودان في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ (وزير الدفاع مارك) إسبر والبيت الأبيض".

Advertisements

وكانت ولاية فلوريدا الأميركية قد رصدت، السبت، حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤولو الصحة في الولاية.

وتزامن الإعلان عن وفاتي فلوريدا، مع إصابة مسعفين طبيين في مطار لوس أنجلوس الدولي بكورونا، حيث تجاوزت حصيلة المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 300 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 17، بما في ذلك المبلغ عنهما في فلوريدا.

ونقلت "سي إن بي سي" CNBC عن وزارة الصحة بفلوريدا أن 7 أشخاص في الولاية ثبتت إصابتهم بالفيروس، موضحة أن الضحيتين شخصان في السبعينيات من العمر كانا قد سافرا إلى الخارج، أحدهما رجل من مقاطعة سانتا روسا، لديه مشاكل صحية أساسية، بينما الثاني مسن في منطقة فورت مايرز.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سجلت 104 آلاف و901 إصابة في 95 بلدا ومنطقة، وأدى إلى وفاة 3556 شخصا، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" من مصادر رسمية حتى قرابة الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش السبت.