وضع جزء من شمال ايطاليا قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد

تم وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم رسمي وقّعه ليل السبت الأحد رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي.
واعلن كونتي توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من يوم الأحد، قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا بما في ذلك ميلانو والبندقية.
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