وضع جزء من شمال ايطاليا قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد

تم وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي في محاولة لاحتواء ​فيروس كورونا​ المستجد، بحسب مرسوم رسمي وقّعه ليل السبت الأحد رئيس ​الحكومة​ الإيطالية جيوسيبي كونتي.

واعلن كونتي توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من يوم الأحد، قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا بما في ذلك ​ميلانو​ و​البندقية​.