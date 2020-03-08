السلطات الصحية بالأرجنتين: وفاة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين عن "وفاة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب فيروس كورونا الجديد، ليصبح أول حالة وفاة في أميركا اللاتينية بسبب الوباء العالمي"، مشيرة الى ان "الرجل من بوينس آيرس كان قد عاد من أوروبا في 25 شباط الماضي، دون أن تحدد البلد أو البلدان التي زارها"، موضحة ان "الرجل سعى للحصول على الرعاية الطبية بسبب الحمى والسعال والتهاب الحلق في 4 آذار الحالي، وكان يعاني من مشاكل صحية بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل في الكلى".
هذا وأبلغت السلطات في الأرجنتين عن "ثماني حالات أخرى للإصابة بالفيروس وقد ارتفع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 100 ألف إصابة ووفاة 3500 في 95 دولة ومنطقة".
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