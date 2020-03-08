السلطات الصحية بالأرجنتين: وفاة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​الأرجنتين​ عن "وفاة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب ​فيروس كورونا​ الجديد، ليصبح أول حالة وفاة في ​أميركا اللاتينية​ بسبب الوباء ​العالم​ي"، مشيرة الى ان "الرجل من بوينس آيرس كان قد عاد من ​أوروبا​ في 25 شباط الماضي، دون أن تحدد البلد أو البلدان التي زارها"، موضحة ان "الرجل سعى للحصول على الرعاية الطبية بسبب الحمى والسعال والتهاب الحلق في 4 آذار الحالي، وكان يعاني من مشاكل صحية بما في ذلك مرض ​السكري​ وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل في الكلى".

هذا وأبلغت السلطات في الأرجنتين عن "ثماني ​حالات​ أخرى للإصابة بالفيروس وقد ارتفع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 100 ألف إصابة ووفاة 3500 في 95 دولة ومنطقة".