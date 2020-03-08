الصحة اليونانية: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، في بيان عن "تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 66 حالة"، مشيرة الى ان "معظم الحالات التي تم تشخصيها تعود لمسافرين زاروا إسرائيل ومصر، ومن ثم عادوا إلى اليونان يوم 27 من الشهر الماضي"، موضحة ان "معظم الحالات موضعة حالياً في العزل المنزلي وإن 22 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة".
هذا وأعلنت اليونان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في العالم يوم 26 شباط الماضي.
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