الدفاع الأميركية: إصابة جندي بقوات "المارينز" بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "إصابة أحد جنود مشاة ​البحرية الأميركية​ ب​فيروس كورونا​، ليصبح ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ل​عسكري​ أميركي"، موضحة ان "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج حيث كان في مهمة رسمية، وتم إبلاغ وزير الدفاع ​مارك إسبر​ و​البيت الأبيض​". إضغط للمزيد

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