أعلنت ​السلطات الأميركية​ عن "تسجيل أول حالتي وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، على السواحل الشرقية للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد لم يتم تسجيلها قبل ذلك إلا على السواحل الغربية من البلاد فقط، وبالتالي ترفع وفاة المصابين الحصيلة العامة ل​ضحايا​ الفيروس في ​الولايات المتحدة​ إلى 17 شخصا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية: تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا على السواحل الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.