الصحة الصينية: 27 وفاة و44 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ب​الصين​ "تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مشيرة الى ان "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و695 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 20533 مريضا، وفارق ​الحياة​ 3097 شخصاً جراء العدوى، وغادر ​المستشفيات​ 57 ألف و65 شخصا بعد شفائهم".

هذا ويسعى ​العالم​ جاهداً لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح والتفشي متسببا بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.