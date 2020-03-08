19 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض فندق انهار بشرق الصين

لا يزال 19 شخصا عالقين تحت انقاض فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد وانهار السبت في شرق ​الصين​، بينما تم انقاذ 48 شخصا آخرين بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي.

ولحظة انهياره، كان هناك 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، بحسب التلفزيون.

ووفقا للتلفزيون، تم استخراج 48 شخصا من تحت الأنقاض صباح الأحد. ولم يعط التلفزيون أي ​تفاصيل​ عن حالاتهم الصحية.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية.

Advertisements

وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما بينما ظهر هيكل المبنى المعدني. ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ أن بكين ستوفد ​ممثلين​ للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.