اخبار العالم

19 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض فندق انهار بشرق الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لا يزال 19 شخصا عالقين تحت انقاض فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد وانهار السبت في شرق ​الصين​، بينما تم انقاذ 48 شخصا آخرين بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي.

ولحظة انهياره، كان هناك 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، بحسب التلفزيون.

ووفقا للتلفزيون، تم استخراج 48 شخصا من تحت الأنقاض صباح الأحد. ولم يعط التلفزيون أي ​تفاصيل​ عن حالاتهم الصحية.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية.

Advertisements

وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما بينما ظهر هيكل المبنى المعدني. ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ أن بكين ستوفد ​ممثلين​ للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 19 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض فندق انهار بشرق الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا