هارون: سيخصص مستشفى حكومي في الشمال والجنوب والبقاع لمرضى كورونا

اشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​ الى ان "هناك قرار اتخذ وهناك وعي لدى السلطات اللبنانية بضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة ل​وزارة الصحة​ من أجل القيام بكل الإجراءات اللازمة في المرحلة الراهنة، ولو أنّ ذلك سيكلف ​الدولة​ أموالاً إضافية".

واوضح هارون في حديث صحفي "نحن كمستشفيات خاصة لم نتكبد جراء دخول الفيروس لبنان، أي كلفة إضافية، ما عدا كلفة ​المستلزمات الطبية​ الواجبة للحماية ليس أكثر، أما كلفة إجراء الفحوص اللازمة للمشتبه بإصابتهم فإنّها تقع على عاتق المريض".

واشار إلى أنّه "سيجري تخصيص مستشفى حكومي في ​الشمال​ و​الجنوب​ و​البقاع​ ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال ​حالات​ مصابة بهذا الفيروس، كي نمنع انتشاره في جميع المستشفيات، وقد تمّ الاتفاق مع وزارة الصحة على أن تستقبل المستشفيات الخاصة الحالات في الطوارئ وإذا ثبتت إصابتها، ترسل إلى ​المستشفى الحكومي​، وذلك لحماية المرضى بغير ​كورونا​ الّذين يقدر عددهم في المستشفيات بين 7 و8 آلاف مريض يومياً".