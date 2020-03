انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي للمصابين بكورونا في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © STR/AFP via Getty Images Rescuers search for survivors in the rubble of a collapsed hotel in Quanzhou, in China's eastern Fujian province on March 7, 2020. - Around 70 people were trapped after the Xinjia Hotel collapsed on March 7 evening, officials said. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

علق نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا، لكنه انهار، السبت، وفق ما أفاد مسؤولون في مقاطعة فوجيان في شرق الصين.

وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو حوالى الساعة 19,30 (11,30 ت غ)، وتم إنقاذ نحو 23 شخصا، بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن "الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا".