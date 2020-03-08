عاجل.. انهيار حجر صحي في الصين: 70 شخصا تحت أنقاض فندق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

انهار مبنى فندق في شرقي الصين يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا، ووجود 70 شخصا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، محاصرة عدد غير محدد حتى الآن من الأشخاص جراء انهيار فندق في مدينة "تشوانتشو" بالمقاطعة.

وذكرت السلطات، في بيان، أن الحادث وقع مساء اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأن أعمال البحث والإنقاذ قائمة في الوقت الراهن.

ولم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.