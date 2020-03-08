شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات يجب تقديمها لمصلحة الضرائب وفقًا لقانون "الضريبة الموحد".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة، والمزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، كل شخص اعتبارى لديه معاملة تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يتقدم لمصلحة الضرائب بعدة مستندات تجارية ومالية لتسعير الخدمات.وفى هذا الصدد نستعرض المستندات الواجب تقديمها على النحو الآتى:

1- "الملف الرئيسى" ويشتمل معلومات عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.

2- "الملف المحلى" ويشتمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر لإقراره الضريبى السنوى.

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3- التقرير "على مستوى كل دولة على حدة" ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة بكل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها والمؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة، وذلك خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.