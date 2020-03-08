تعرف على الملامح الأولية للموازنة العامة للدولة 2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021، والتى وفقا للدستور لابد وأن تصل للبرلمان قبل نهاية مارس، ويستعرض وزير المالية الدكتور محمد المعيط ملامح الموازنة مع اللجنة وعدد من النواب فى لقاء الثلاثاء المقبل. ونرصد الملامح الأولية للموازنة العامة حسب تصريحات الحكومة ووزير المالية: ونرصد الملامح الأولية للموازنة العامة حسب تصريحات الحكومة ووزير المالية: - الموازنة الجديدة سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. - التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا. - توفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة - المضى فى المشروع القومى للتحول الرقمى Advertisements - المستهدف خلال العام المالي 2020/2021 تحقيق معدل نمو 6.4%. - وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%. - وخفض حجم الدين العام للناتج المحلى إلى 80%. - ستشهد موازنة وزارة الصحة زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الجارى. - سيجرى تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات. - تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

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