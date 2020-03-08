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تحالف دعم الشرعية في اليمن: عملية استهداف نوعية في الصليف لمواقع تجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد والألغام البحرية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (٠٠٣٠) من فجر اليوم عملية استهداف نوعيه في مديرية (الصليف) ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد (٦) مواقع لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية ، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية والتي تبعد مسافة (٢.١) كلم من المواقع المستهدفه. وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لاطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار و الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني و انتهاك نصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف اطلاق النار بالحديدة . مؤكداً على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الاجراءات والتدابير اللازمه للتعامل مع مثل هذه الاهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية و استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وانهاء الانقلاب.



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