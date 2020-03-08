يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
بكين: أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة أنّ فيروس كورونا المستجدّ في الصين أدّى الأحد الى وفاة 27 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.
كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي (وسط) التي انطلق منها الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.
وحدها ثلاث حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها مستوردة من الخارج.
واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من ايطاليا واسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر 27 حالة وفاة جديدة بالصين جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.