27 حالة وفاة جديدة بالصين جراء كورونا

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بكين: أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة أنّ فيروس كورونا المستجدّ في الصين أدّى الأحد الى وفاة 27 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي (وسط) التي انطلق منها الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

وحدها ثلاث حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها مستوردة من الخارج.

واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من ايطاليا واسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.

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