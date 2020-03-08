شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تستعرض مبادرات وزارة الهجرة فى مجلس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان، بحضور السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها المنعقد الإثنين، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب شريف فخري، بشأن فتح قنصلية عامة في ترونتو – كندا لخدمة المصريين بالخارج وتجميد صندوق تكافل لأبناء الجالية المصرية بالسعودية ومكاتب التصديقات.

كما تعقد اللجنة اجتماع لها الثلاثاء المقبل، لمناقشة المبادرات الراهنة والمستقبلية لوزارة الهجرة نحو رعاية المصريين بالخارج، بحضور السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.