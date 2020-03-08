شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تستعرض مبادرات وزارة الهجرة فى مجلس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان، بحضور السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتستكمل اللجنة في اجتماعها المنعقد الإثنين، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب شريف فخري، بشأن فتح قنصلية عامة في ترونتو – كندا لخدمة المصريين بالخارج وتجميد صندوق تكافل لأبناء الجالية المصرية بالسعودية ومكاتب التصديقات.
كما تعقد اللجنة اجتماع لها الثلاثاء المقبل، لمناقشة المبادرات الراهنة والمستقبلية لوزارة الهجرة نحو رعاية المصريين بالخارج، بحضور السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة مكرم تستعرض مبادرات وزارة الهجرة فى مجلس النواب.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.