شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 7 تشريعات أمام اللجان البرلمانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، نظر 7 مشروعات قوانين جنباً إلى جنب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى عدد من الوزراء حول الملفات الخدمية المختلفة، وفي مقدمته مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، والذي سيتم مناقشته أمام لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ونرصد علي النحو الآتي أبرز مشروعات القوانين المزمع مناقشتها غداً..

1- لجنة الخطة والموازنة تناقش:

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

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2- لجنة الشؤون الاقتصادية تستكمل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

3- لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر تناقش مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.

4- لجنة الشؤون الدينية تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضع.

5- لجنة الطاقة والبيئة تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

6- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".