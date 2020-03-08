شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات البرلمان: الاهتمام بالصناعات الوطنية يقلل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية يعد أحد أهم العوامل التي تساهم في تقدم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، خاصة أنها تساهم في زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات، بجانب تشغيل أيدى عاملة وبالتالي يساهم في انخفاض كبير في معدلات البطالة، موضحة أن القيادة السياسية المصرية توجه بشكل دائم على ضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية وتشجيعها.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن معدلات الاستيراد في مصر كبيرة وبالتالي لابد من تقليلها من خلال زيادة الصناعة الوطنية الذى يحتاج إلى تحفيض سعر مواد الخام التي تستخدمها المصانع المصرية في إنتاج السلع والمنتجات من أجل أن يتم إنتاج سلع بسعر ينافس أسعار المنتجات المستوردة وبالتالي يزداد الإقبال عليها.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة تخفيض سعر الكهرباء والغاز الذى يتم بيعه للمصانع من أجل تشجيع تلك المصانع على زيادة الإنتاج، وبتكلفة أقل وبالتالي ينعكس ذلك على سعر المنتج الوطنى الذى يكون سعره مشجع للمصريين على الشراء، موضحة ضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية لأنها تعد مستقل الاقتصاد في مصر.

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وفى وقت سابق أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نجو تشجيع الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.

وقالت النائبة هيام حلاوة، تشجيع الصناعة الوطنية التي تشهدها مصر يرجع إلى آلية الدولة في طرق تنشيط الصناعة وإصدار العديد من القرارات والقوانين الداعمة للصناعة والمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ومنها إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة للمستثمر المتعثر هذا بالإضافة الى التوجه العام لمؤسسات الدولة كل إلى دعم الصناعة المصرية والعمل على تصعيدها على المستوى الدولي.