ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا إلى 3587 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم إلى 3 آلاف و 587 حالة منذ بداية تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي.
وكشفت البيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية ووكالة انباء بلومبرج أن أعداد الاصابات بالفيروس ارتفع إلى 105 آلاف و 494 شخصا عالميا بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.
وباستبعاد عدد الإصابات والوفيات في الصين، فإنه تم تأكيد اصابة 24 ألفا و 799 شخصا على مستوى العالم ووفاة 490 حالة.
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