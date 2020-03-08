البيت الأبيض: ترامب وبنس لم يكونا قريبين من شخص مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس كانا "على مقربة" من شخص حضر مؤتمر العمل السياسي المحافظ وتأكد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب وبنس ألقيا كلمة في أيام مختلفة أمام المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي.

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وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين في بيان إن الشخص الذي ثبت إصابته يوم السبت لم يكن له أي تعامل مباشر مع أي منهما ولم يحضر الأحداث في القاعة الرئيسية.

وأضاف الاتحاد، الذي ينظم المؤتمر السنوي "إدارة ترامب تدرك الموقف، وسنستمر في التواصل المنتظم مع جميع المسؤولين الحكوميين المناسبين"، وقال إن الشخص أصيب بالفيروس قبل المؤتمر.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان "طبيب ترامب وجهاز الخدمات السرية الأمريكي يعملان "لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة الأولى وجميع أفراد البيت الابيض بأكمله".