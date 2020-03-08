دعوى إلغاء نتيجة طلاب الثانوية العامة بنظام تدرج الألوان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لإلغاء إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي الذي أصدرته الوزارة عن طريق التقييم بتدرج الألوان.

طالبت الطعون التي حملت رقم ٢٥٧٧٢ لسنة 74 قضائية ، بإلزام الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات الطلاب بالدرجات الفعلية التي حصلوا عليها في الامتحانات طبقا للنهايات الصغرى والكبرى المقررة لكل مادة امتحانيه ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها وذلك تنفيذا للقرار رقم 191 لسنة 2019.

كما تضمنت الدعاوى القضائية إلزام وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية طبقا لما درسه الطلاب من مناهج ومقررات دراسية وعدم تضمين الأوراق الامتحانية لأي اسئلة تعجيزية من خارج المقررات الدراسية.