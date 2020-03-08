إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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